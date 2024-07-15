«Это территория Минеева». Каким будет один из самых ожидаемых боксерских поединков лета

Один из самых ожидаемых боксерских поединков этого лета пройдет на Live Арене в Одинцове уже в эту субботу, 20 июля. На ринг выйдут Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Каковы шансы каждого бойца на победу, на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко оценил спортивный комментатор Александр Садоков.

Минеев является в первую очередь ярко выраженным ударником, а в ММА перешел после прекрасной карьеры в кикбоксинге — тоже ударной дисциплины, отметил Садоков. Плюс боец — еще и мастер спорта по боксу. Эти факторы, по оценке специалиста, говорят о его высоких шансах на победу.

«Это однозначно территория Минеева. А вот Магомед Исмаилов, конечно, ступает на территорию для себя, скорее, незнакомую», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Садоков напомнил, что ранее у Исмаилова было несколько заходов в бокс. Один из ярких моментов — его победа в феврале 2022 года в выставочном поединке по правилам бокса над Оланреваджу Дуродолой, когда-то сенсационно нокаутировавшем боксера Дмитрия Кудряшова.

«Дрался он с Александром Иличем — обидчиком Александра Шлеменко (Шлеменко проиграл Иличу нокаутом за 21 секунду летом 2022 года, но в 2023-м смог взять реванш — прим. ред.). В общем, кое-какое представление у Исмаилова о боксе есть, боксерские перчатки он наденет не впервые», — заметил эксперт.

Вместе с тем, добавил Садоков, если сопоставлять бэкграунды двух бойцов и ставить их на чаши весов, то будет очевидно, что у Минеева он несравнимо выше.

«И он однозначно фаворит с учетом того, как закончился их последний поединок, где Исмаилов просто лежал и был не в состоянии пошевелиться от усталости, насколько его Минеев измотал. А здесь в боксе Исмаилов будет лишен своих главных качеств, и, конечно, ему придется тяжелее», — заключил собеседник 360.ru.

Увидеть поединок 20 июля своими глазами смогут более 11 тысяч зрителей арены в Одинцове. Ранее спортсмены встречались на ринге дважды. Первый раз — в 2018 году, тогда встреча завершилась ничьей, второй раз — в 2021-м, победителем стал Минеев.

Их бой на Live Арене начнется в 18:00 по московскому времени.