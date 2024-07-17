Российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев встретятся на Live Арене в Одинцове в ближайшую субботу, 20 июля. Их противостояние продолжается на протяжении шести лет. Поклонники давно гадают, реальная ли неприязнь, или это PR-ход. Спортивный психолог Артемий Сибирский на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал, как можно выяснить правду.

В Сети мнения по поводу боя бойцов разделились на два лагеря. Одни говорят, что конфликт надуманный и его создали ради пиара каждого из соперников, а на самом деле они относятся друг к другу тепло и дружески. Другие считают, что двух львов в прайде быть не может и их противостояние основано на личной неприязни.

«Здесь, конечно, зависит от каждого бойца. Потому что для кого-то личная неприязнь может быть стимулом для того, чтобы приложить все силы и пойти на все риски ради победы», — сказал Сибирский.

Психолог отметил, что для некоторых спортсменов личная неприязнь может стать лишним беспокойством. В такие моменты боец переживает и опасается проигрыша, считая, что для него это будет какая-то колоссальная потеря.

В целом профессиональный спорт достаточно здоровый в плане взаимоотношений между спортсменами, даже если выходить за рамки боевых искусств, резюмировал собеседник 360.ru.

Поединок между Исмаиловым и Минеевым 20 июля своими глазами смогут увидеть более 11 тысяч зрителей арены в Одинцове. Бой на Live Арене начнется в 18:00 по московскому времени.