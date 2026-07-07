Фото: Килиан Мбаппе во время матча сборных Франции и Парагвая. IMAGO/WILLIAM VOLCOV / www.globallookpress.com

Скандал после матча Франция — Парагвай на ЧМ-2026 вышел далеко за пределы футбольного поля. Тренер Борис Рапопорт заявил, что расистские выпады парагвайского сенатора против Килиана Мбаппе — не случайная эмоция, а часть грязной тактики.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем обернулся громким скандалом. Парагвайский сенатор Селеста Амарилья позволила себе расистские высказывания в адрес капитана французской сборной Килиана Мбапп. Известный футбольный тренер Рапопорт пояснил, что расистские высказывания парагвайского политика — это не случайность, а отсутствие элементарной культуры.

"Во время трансляции матча не раз четко показали, как парагвайцы ходили за Мбаппе, как его оскорбляли. Было видно, как его провоцировали", - отметил Рапопорт.

По словам тренера, и сборная Парагвая, и сенатор явно исповедовали принцип «победа любой ценой», забывая о качестве игры. Подробнее читайте на 360.ru.