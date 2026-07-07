Парагвайский сенатор против Мбаппе. Расистский скандал на чемпионате мира по футболу

Вспыхнул новый футбольный скандал. После проигрыша Парагвая сенатор страны осыпала нападающего французов Килиана Мбаппе расистскими оскорблениями. Сеньора уже получила отпор и от самого футболиста, и от президента Франции, и от главы FIFA. Футболист и тренер Борис Рапопорт рассказал 360.ru, в чем причина нападок политика и дал оценку игре парагвайцев.

Сенатор Парагвая против Мбаппе Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в напряженном матче 1/8 финала чемпионата мира. Гол принес пенальти, который оформил в ворота соперников капитан сборной, нападающий Килиан Мбаппе. Победа французов очень расстроила всех парагвайских болельщиков, но особенно 61-летнюю сенаторшу Селесту Амарилью. Сеньора не стала держать досаду в себе и высказалась в соцсетях. Для начала она назвала Мбаппе колонизированным камерунцем, который пытается выдавать себя за француза. Потом припечатала форварда «озлобленным, высокомерным и уродливым дикарем», добавив, что он вместо материнского молока сосал кокосы». Политик также заверила, что самыми образованными существами, которые соглашались общаться с Мбаппе, наверняка были лишь шимпанзе. И напоследок посетовала, что парагвайские футболисты не дали капитану сборной Франции «хорошей пощечины» после финального свистка.

Фото: Сенатор Парагвая от Подлинной радикальной либеральной партии Селеста Жозефина Амарилья Гойтия. Congreso de Paraguay / Википедия

Сенатор Амарилья в своих интересных воззрениях оказалась не одинока. Бывший голкипер сборной Парагвая и несостоявшийся президент страны, 60-летний Хосе Луис Чилаверт перед матчем с Францией во всеуслышанье заявил, что Парагваю придется играть против «команды из Африки». Очевидно, что и сенатор, и экс-футболист повели себя как некоторые пенсионеры, которые маркируют «наркоманами» и «проститутками» всех, кто недостаточно уважительно с ними поздоровался. Но есть нюанс: бабку на лавочке у подъезда слышат только ее товарки, да и представляет она только себя любимую. С действующими политиками и публичными лицами другое дело.

Фото: Хосе Луис Чилаверт. Prensa TV Pública / Википедия

Реакция Мбаппе и общественности Мбаппе не стал лезть в карман за ответом на оскорбления, а среагировал как настоящий форвард: быстро и жестко. Он назвал Амарилью «презренной» и «недостойной своей должности», отметив, что из-за ее безрассудства и откровенного расизма для всего мира Парагвай стал лишь родиной «некомпетентной женщины». Капитан сборной Франции подчеркнул: расизму нет места ни в спорте, ни в политике. Спортсмен заявил, что не намерен молча сносить оскорбления, независимо от статуса их автора, и не позволит таким людям, как сенатор, распространять свою ненависть по всему миру. Скандал мгновенно привлек внимание на самом высоком уровне. Президент страны Эммануэль Макрон выразил полную поддержку Мбаппе и осудил расистские нападки на капитана сборной. Французская федерация футбола пошла дальше: она подала заявление в прокуратуру с намерением начать судебное разбирательство.

Фото: Райан Черки из Франции противостоит парагвайцам Матиасу Галарсе и Джуниору Алонсо во время матча между сборными Парагвая и Франции. Baptiste Fernandez / www.globallookpress.com

Парагвайское правительство поспешило дистанцироваться от высказываний своего политика. МИД страны опубликовал заявление, в котором осудил и отверг комментарии Амарильи, противоречившие «ценностям и принципам, которые лежат в основе мирного сосуществования и уважения человеческого достоинства». Также власти Парагвая заявили, что скандальные высказывания сенатора относятся исключительно к ее личной ответственности и никоим образом не представляют позицию правительства или парагвайского народа. Добавкой президент страны отправил письмо французскому коллеге с еще одним осуждением заявлений Амарильи. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино также раскритиковал расистские замечания в адрес Мбаппе. Футбол, по словам президента FIFA, должен оставаться инклюзивным и безопасным пространством для всех, а усилия по искоренению расизма должны продолжаться.

Фото: Президент FIFA Джанни Инфантино. Leo Barrilari / www.globallookpress.com

Расизм как отсутствие культуры Едва ли Амарилью зацепили какие-то реальные нарушение правил, которые позволил себе Мбаппе. Не в ее компетенции это определять. Дело просто в отсутствии элементарной культуры у парагвайской сенаторши, заверил 360.ru футболист и тренер Борис Рапопорт.

Тем более, что все было даже наоборот: француза постоянно провоцировали. Мбаппе же вел себя достойно. Видимо, сенатор оказалась из тех болельщиков, для которых главное — победа, а не качество игры. Она, наверное, очень переживала за свою страну. Но ее никто не поддержит — ни мировые футбольные организации, ни парагвайские. Борис Рапопорт

Эксперт заметил, что по культуре поведения сенатора Амарильи можно сделать неутешительный вывод о парламенте Парагвая. Впрочем, сборная страны во время матча тоже исповедовала принцип «победа любой ценой» — все, кто смотрел футбол, видели, что они вели себя недостойно. «К сожалению, в этой игре участвовал и наш игрок из московского „Динамо“ — Хуан Хосе Касерес. Он, хотя и хороший защитник, но, видимо, тоже себя переоценил. Во время трансляции матча не раз четко показали, как парагвайцы ходили за Мбаппе, как его оскорбляли. Было видно, как его провоцировали», — уточнил Рапопорт.

Фото: Матч сборных Парагвая и Франции (в синей форме). Baptiste Fernandez / www.globallookpress.com

Грязный футбол Парагвая Парагвайская сборная действительно выбрала откровенно «грязный» стиль игры. На протяжении всего матча латиноамериканцы жестко атаковали французов: били локтями и наносили удары по ногам даже после свистка судьи. Самого Мбаппе постоянно толкали и хватали за майку. При этом арбитр не показал игрокам Парагвая ни одной желтой карточки. Мало того: перед тем самым решающим пенальти, парагвайские футболисты пытались демонстративно расковырять ногами и испортить точку газона, чтобы усложнить удар. Одному из французских спортсменов, Усману Дембеле, пришлось даже буквально встать на защиту одиннадцатиметровой отметки. Мбаппе во время игры смеялся в лицо соперникам, которые сделали ставку на провокации, а не футбольной мастерство. Но когда пришло время прощаться, капитан сборной Франции прошел мимо протянутой руки парагвайского вратаря Орландо Хиля. Тот психанул и бросил мяч в спину французу, чем едва не спровоцировал массовую драку на поле.

Фото: Килиан Мбаппе готовится бить пенальти во время матча между сборными Парагвая и Франции. Baptiste Fernandez / www.globallookpress.com

Ответ Амарильи Между тем сенатор Амарилья оказалась крепким орешком. Она нисколько не смутилась шквалу критики в свой адрес и не стала не извиняться, хоть и удалила свои первоначальные посты. Зато она сама перешла в атаку: потребовала извинений от Мбаппе за его гневное послание! Синьора заявила, что ее слова были реакцией на поведение нападающего до и во время матча. Она обвинила Мбаппе в высокомерии и презрении к парагвайской команде. Отдельным подтверждением этому, по словам Амарильи, стало то, что в конце встречи капитан французов не пожал руку вратарю Парагвая. Но самое главное сенатор приберегла на последок. Она обвинила Мбаппе в гендерном и политическом насилии за то, что он назвал ее «недостойной своей должности». Амарилья пригрозила футболисту судебным иском за дискриминацию по половому признаку, если он не отзовет свои слова и не извинится перед ней. Что и говорить, парагвайская сеньора явно опытный политик, раз так ловко умеет перекладывать вину и представить себя жертвой. Вот только едва ли ей кто-то поверит. А главным итогом этого скандала стало напоминание: спорт должен объединять людей, а не становиться поводом для проявления ненависти и ксенофобии.