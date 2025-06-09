Тренер Николич ушел из ЦСКА
Марко Николич решил покинуть пост главного тренера ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Наставник команды обратился к болельщикам и рассказал, что ЦСКА навсегда останется в его сердце.
«Возможно, это самое сложное решение в моей карьере, но я его сделал и готов принять новый вызов», — отметил он.
Николич подчеркнул, что уходит из клуба по личным причинам, не связанным с деньгами и трансферами. По его словам, он сохранил прекрасные отношения с руководством, сотрудниками и игроками.
Сербский специалист назвал футболистов прекрасными людьми и сильными спортсменами, которые продолжат выигрывать. Также Николич поблагодарил руководство ФК за честность и помощь с самого первого дня.
Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не исключил, что после ухода наставника из ЦСКА результаты команды могут снизиться. В дальнейшем клубу придется серьезно перестроиться, добавил он.