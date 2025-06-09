Канчельскис предостерег ЦСКА от потери позиций после ухода Николича

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью сайту Metaratings.ru выразил опасения относительно возможного снижения результатов футбольного клуба ЦСКА в следующем сезоне, если команда потеряет своего наставника Марко Николича.

«Не получится ли так, что без Николича ЦСКА будет командой, которая борется за пятое-шестое место? Может быть. От такого не застрахуешься», — отметил Канчельскис.

По мнению футболиста, смена тренера повлечет необходимость серьезной перестройки команды, которая рискует временно потерять конкурентоспособность в борьбе за лидерские позиции российского чемпионата.