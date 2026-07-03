Швейцария обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Национальная команда Швейцарии обыграла сборную Алжира со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Голами отличились Брил Эмболо на 10-й минуте и Дан Ндойе на 46-й.

Швейцария выходит в 1/8 финала чемпионата мира в четвертый раз подряд, однако ранее плей-офф начинался именно с этой стадии.

За всю историю чемпионатов мира швейцарцы одерживали победы в матчах на вылет всего дважды — по одному разу на турнирах 1934 и 1938 годов, где доходили до четвертьфинала.

В 1/8 финала швейцарским футболистам предстоит встретиться на поле с победителем противостояния между командами Колумбии и Ганы. Игра запланирована на ночь 4 июля по московскому времени. Сама встреча 1/8 финала с участием Швейцарии запланирована на 7 июля.

Ранее сборная Испании обыграла австрийцев на ЧМ со счетом 3:0. Страна впервые за 16 лет выиграла плей-офф.