Сборная Германии впервые за полвека проиграла в серии пенальти

Парагвай одержал победу над Германией в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Немцы впервые за 50 лет проиграли в серии пенальти. Об этом сообщил испанский спортивный комментатор Алексис Мартин-Тамайо под псевдонимом MisterChip в соцсети X .

Матч прошел на стадионе «Джилетт» в Бостоне. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме ни одна из команд не попала в ворота, серия пенальти со счетом 4:3 вывела парагвайцев в плей-офф.

«Германия проиграла первую в своей истории серию пенальти. Это произошло в финале чемпионата Европы 1976 года, и для этого потребовалось, чтобы кто-то придумал легендарную пенальти „Паненка“», — заявил MisterChip.

Ранее на следующий этап ЧМ-2026 перешли команды Австрии и Демократической республики Конго. Сборная Парагвая встретится с Францией или Швецией 4 июля в Филадельфии.