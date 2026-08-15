Гимнастка Мельникова взяла золото чемпионата Европы в опорном прыжке
Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в соревнованиях в опорном прыжке. Это ее вторая высшая награда соревнований, проходящих в Загребе.
Жюри оценило выступление из двух прыжков российской спортсменки в 14,166 балла.
Второе место досталось немецкой спортсменке Карине Шенмайер, бельгийка Лиза Вален получила бронзовую медаль.
Первое золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова завоевала в личном многоборье. Соревнования прошли в минувший четверг, 13 августа. Второе место и серебро получила еще одна россиянка — Анна Калмыкова.