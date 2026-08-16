Российские гимнастки выиграли золото ЧЕ в командном многоборье

Команда российских гимнасток завоевала золотые медали в командном многоборье на чемпионате Европы в Загребе. Жюри присудило спортсменкам 165,430 балла.

В составе российской команды выступили Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина. Их общий результат — 165,430 балла.

Второе место досталось женской сборной Италии, замкнули тройку спортсменки из Франции.

Всего на чемпионате Европы россиянки завоевали шесть медалей, в том числе три золотые, одно серебро и две бронзы.

Почти все награды в копилку российской команды принесла Ангелина Мельникова, которая получила две золотые медали в личном многоборье и командном прыжке, а также две бронзы за выступление на бревне и в вольных упражнениях.

Анна Калмыкова завоевала серебряную медаль в личном многоборье.

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел с 13 по 16 августа.