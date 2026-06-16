Трампу разрешили лично вручить кубок мира победителю ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила президенту США Дональду Трампу лично вручить Кубок мира капитану команды, которая выиграет чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщила радиостанция talkSPORT со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Трамп сможет присоединиться к победителям во время поднятия трофея, как это уже происходило на клубном чемпионате мира.

«ФИФА не возражает против того, чтобы Трамп нарушил протокол вручения и передал кубок мира непосредственно капитану победившей команды», — сказано в публикации.

По обычному протоколу ФИФА трофей остается на постаменте, а на пьедестал его приносит представитель команды-победителя. Однако в этот раз организация готова отступить от привычного порядка.

Кроме того, Трампу предоставили право самому решить: останется ли он рядом с футболистами во время награждения или присоединится к другим официальным лицам. В Белом доме, как отметили обозреватели, считают, что он выберет празднование вместе с победившей командой.

Ранее международная федерация объявила, что предстоящий турнир под ее эгидой для юношей до 15 лет откроют для всех 211 национальных ассоциаций и не будут распространять на него ранее введенные ограничения.