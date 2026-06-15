ФИФА допустит российскую сборную на новый юношеский турнир

Российская команда примет участие в новом турнире Международной федерации футбола (ФИФА) для игроков до 15 лет. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Он напомнил, что международная федерация объявила, что предстоящие соревнования откроют для всех 211 национальных ассоциаций и на турнир не станут распространять ранее принятые ограничения.

«Ни одна страна — член ФИФА не может находиться под санкциями в рамках этого турнира», — пояснил Митрофанов.

По данным издания The Athletic, первые матчи подростковых команд в рамках нового чемпионата пройдут в США в сентябре.

При этом классический формат игры изменят: размер полей уменьшат, время матчей сократят, а в команды войдут только от семи до девяти игроков. ФИФА также рассматривает возможность провести матч между юношескими сборным Израиля и Палестины.

В конце прошлой недели спортивный журналист Майки Джуниор сообщил о претензиях ФИФА к экипировке игроков сборной Египта приехавшей на чемпиона мира. Он пояснил, что организации не понравился рисунок в виде семи звезд, символизирующих победы команды на Кубке африканских наций.