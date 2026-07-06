Трамп признался в незнании правил футбола до скандала с нападающим на ЧМ

Президент США Дональд Трамп заявил, что раньше не знал, что означает красная карточка в футболе. Об этом сообщило РБК .

Трамп рассказал, что счел несправедливой дисквалификацию нападающего Фоларина Балогуна на следующий матч.

«Как можно наказывать его за игру, которая еще не была сыграна? Я попросил FIFA пересмотреть это», — заявил президент.

По словам американского лидера, он не указывал главе ФИФА Джанни Инфантино, как поступить.

«Все, что я сделал, — я попросил о пересмотре, потому что я не считал, что это был фол», — пояснил Трамп.

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу судья показал американскому форварду Балогуну красную карточку и удалил с поля. По правилам спортсмен должен был пропустить следующий матч, однако дисциплинарный комитет ФИФА позволил ему участвовать в игре после звонка Трампа.

Решение привело к скандалу. Спортивный редактор Николай Роганов назвал ситуацию плевком в правила футбола.