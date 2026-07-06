Роганов назвал ситуацию с отозванной красной карточкой грубым плевком в правила футбола

Фото: Нападающий Фоларин Балогуy во время матча США против Боснии и Герцеговины. DC / Crysta Pix /Sports Pr / www.globallookpress.com

Американская сборная устроила настоящий скандал на домашнем чемпионате мира. С помощью президента США им удалось добиться отмены удаления своего игрока. ФИФА пошла на беспрецедентный шаг, который уже сравнивают с темной историей 64-летней давности.

Во время матча США против Боснии и Герцеговины нападающий Фоларин Балогун на 64-й минуте получил красную карточку за грубый подкат. Арбитр удалил игрока и лишил его права выступать в следующем матче. Американцы тут же подали апелляцию и уже 5 июля FIFA объявила о приостановке своего решения по форворду.

По слухам, этому предшествовал личный звонок президента США Дональда Трампа главе организации Джанни Инфантино. Похожая история была 64 года назад: тогда спасли бразильского форварда Гарринчу — его удаление отменили перед финалом. Этому поспособствовали президент Бразилии и откровенный подкуп свидетеля.

Спортивный редактор Николай Роганов назвал нынешнюю ситуацию с отозванной красной карточкой грубым плевком в правила футбола. По его словам, США уже протащили на турнире «водные паузы», которые на самом деле нужны для рекламы. Теперь же они окончательно показали, что для них закон не писан.

«Футбол существует почти 200 лет именно благодаря четким правилам. Если так продолжится, вся игра развалится», — заявил Роганов в интервью 360.ru. Европейские ассоциации также выразили недоумение, напомнив, что красная карточка всегда означала дисквалификацию.