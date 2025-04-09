Трамп назвал Овечкина великим после рекордного гола в НХЛ

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме отметил рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и назвал его великим. Его процитировало РБК.

«Великий хоккеист. Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки великий, но у нас есть еще один великий, который побил рекорд», — сказал Трамп.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин побил рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» стал самым результативным снайпером в истории лиги.

Президент Владимир Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он назвал рекорд хоккеиста настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.

В январе Трамп в ходе предвыборной компании на стадионе «Вашингтон Кэпиталз» Capital One Arena похвалил Овечкина, назвав его «отличным игроком».