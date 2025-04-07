Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом в НХЛ

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля .

«В вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», — заявил Путин.

Российский лидер назвал рекорд Овечкина выдающимся. Также он пожелал спортсмену здоровья, удачи и боевого настроя для покорения новых вершин.

Накануне форвард «Вашингтон Кэпиталз» побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Он стал самым результативным снайпером в истории лиги — на его счету 895 шайб. Матч с «Нью-Йорк Айлендерс» сразу же прервали для торжественной церемонии, хоккеиста поздравили семья и сам Гретцки.

После матча Овечкин поблагодарил россиян, тренеров и фанатов.