Сегодня 16:00 Уимблдон-2026: битва на коварной траве. Русский триумф и британский провал на кортах Лондона Мастер спорта Гуськова: Уимблдон на траве непредсказуем 0 0 0 Фото: Заслуженный мастер спорта России Мирра Андреева. IMAGO/Steffie Wunderl / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Первый день Уимблдонского турнира 2026 года принес тяжелые победы и несколько крупных сенсаций. К числу последних можно отнести тотальный провал британских спортсменов на домашних кортах. Двукратная чемпионка России по теннису Надежда Гуськова рассказала 360.ru, в чем трудности этих соревнований, и назвала своих фаворитов.

Русский триумф Уимблдонский турнир стартовал 29 июня. Первый же день состязаний показал публике громкие поражения, невероятные победы и тотальное фиаско британцев на домашних кортах. Главной сенсацией стартового дня было противостояние россиян Андрея Рублева и Романа Сафиуллина. Матч продолжался больше четырех часов и завершился в пользу Сафиуллина. Дальнейшее сражение в тай-брейке болельщики назвали триллером, достойным финала, а не первого круга. В итоге Рублев, тринадцатая ракетка мира, уступил соотечественнику, который имеет 132-й номер рейтинга. Во втором круге его ждет голландец Ботик ван де Зандсхюлп.

Фото: Роман Сафиуллин. MAGO/Philippe Ruiz / www.globallookpress.com

Даниил Медведев, восьмая ракетка мира, уверенно разобрался с хорватским ветераном Марином Чиличем: 6:1, 6:2, 6:4 . После матча россиянин не скрывал удовлетворения и признался, что хотел сделать его не зрелищным, а результативным. Его следующим соперником станет Даниэль Мерида из Испании. Пятая ракетка мира — 19-летняя Мирра Андреева — обыграла в двух напряженных сетах польку Магду Линетт. После победы на нынешнем Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» этого сезона россиянку считают одной из главных фавориток чемпионата. Во втором круге она встретится с чемпионкой Уимблдона-2024 — чешкой Барбарой Крейчиковой. Анастасия Гасанова впервые в своей карьере успешно преодолела квалификацию и вышла во второй круг основного турнира. Теннисистка уверенно обыграла колумбийку Эмилиану Аранго, матч продолжался чуть больше часа. Следующей соперницей россиянки будет японка Наоми Осака.

Фото: Мирра Андреева. IMAGO/Mark Greenwood / www.globallookpress.com

Победы Уимблдона-2026 Польская финалистка «Ролан Гаррос» Майя Хвалиньска (это она проиграла в начале июня Андреевой) получила wild card — специальное приглашение в основную сетку Уимблдона, минуя квалификацию. Однако полька проиграла 164-й ракетке мира Мананчае Савангкаев из Таиланда. Первая ракетка мира и действующий чемпион Уимблдона — итальянский теннисист Янник Синнер — в пяти сетах обыграл серба Миомира Кецмановича. А вот другой серб — Новак Джокович — уверенно обошел китайца У Ибина. Каспер Рууд из Норвегии уступил Хуберту Хуркачу из Польши. Американец Томми Пол разгромил француза Александра Мюллера. Также бывшая вторая ракетка мира среди юношей — канадец Феликс Оже-Альяссим — обыграл Александра Шевченко из Казахстана. Первый в истории грек, вошедший в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга, — Стефанос Циципас — уверенно победил квалифаера Юго Гастона из Франции.

Фото: Стефанос Циципас. Pawel Andrachiewicz / www.globallookpress.com

Британский кошмар Выступление британских теннисистов обернулось тотальным провалом. Местные звезды терпели поражение одно за другим. Кэмерон Норри проиграл американцу Майклу Чжэну. Феликс Гилл и Оливер Тарвет, даром что оба получили wild card, уступили испанцу Рафаэлю Ходару и французу Артуру Риндеркнешу соответственно. Таким образом, из британских мужчин в первом круге не устоял никто — все трое вылетели в первый же игровой день. Эти проигрыши добавили горечи к сокрушительному поражению их соотечественницы Эммы Радукану: в финале предтурнирного лондонского турнира WTA 500 с ней разделалась хорватка Донна Векич. А ведь Уимблдон только начался, и впереди еще почти две недели теннисного марафона. Но первый день уже показал: на «священной траве SW19» рейтинги и статусы ничего не значат, здесь выживают сильнейшие или самые удачливые. Ну, или те, кто лучше всех справляется с нервным напряжением.

Фото: Чемпионат Уимблдона, 29 июня 2026 года. Jesper Zerman / www.globallookpress.com

Опасная трава Уимблдона Уимблдон — чемпионат на траве, что делает соревнования непредсказуемыми. Теннисисты могут быть в форме, но не меньшее значение имеет удача, отметила в разговоре с 360.ru двукратная чемпионка России по теннису и мастер спорта Надежда Гуськова. Даже у рядовых спортсменов есть шанс стать сенсацией и дойти до финала. Она добавила, что, в отличие от чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах, на Уимблдоне долгих розыгрышей обычно не бывает. Спортсмены не стремятся выкладываться на полную: боятся получить травмы на скользкой траве. К тому же может испортится погода, пойти дождь.

Мне кажется, главная сенсация — это Настя Гасанова, которая с квалификацией прошла в следующий круг. Это для нее очень большая победа, поздравляю! И конечно, девчонка, которая была в финале «Ролан Гаррос», — Мирра Андреева. Думаю, что у нее сейчас подъем и она, скорее всего, покажет хорошие результаты. Надежда Гуськова

По словам мастера спорта, стиль Медведева как раз подходит для соревнований на траве: он направлен именно на то, чтобы быстрее закончить розыгрыш. За счет этого российский теннисист вполне может пройти в соревнованиях дальше.

Фото: Анастасия Гасанова. Rob Prange / www.globallookpress.com

«Британцы выступили как всегда. В теннисе у них не то что бы очень плохие результаты, но они никогда фаворитами не были. Просто у них есть Уимблдон и несколько игроков, которые показывали результат», — пояснила Гуськова. По идее, хозяевам турнира должно было легче играть: домашние корты и поддержка трибун традиционно считаются преимуществом. Возможно, сильнее на спортсменов давила ответственность: непременно показать себя на своем поле. В итоге от переживаний что-то не сложилось, предположила мастер спорта.