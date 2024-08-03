Теннисиста Шаповалова дисквалифицировали с турнира за неспортивное поведение

Теннисиста Шаповалова сняли с турнира ATP 500 за крики в адрес болельщика

Канадского теннисиста Дениса Шаповалова дисквалифицировали с четвертьфинального матча турнира ATP 500 в Вашингтоне против американца Бена Шелтона. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» .

Как уточнило издание, Шаповалов в один из моментов матча бросил ракетку на корт и начал кричать на болельщика. Судья на вышке вызвал супервайзера, который принял решение снять канадца с игры.

Против этого решения выступил даже Шелтон, выразив желание продолжать матч. Шаповалов объяснил свои действия тем, что болельщик неоднократно его провоцировал. Однако дисквалификация осталась в силе.

Ранее в полуфинале Уимблдона россиянин Даниил Медведев, не согласившись с решением судьи на вышке, обматерил его, за что получил предупреждение.