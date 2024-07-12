Медведев покрыл матом судью в матче с Алькарасом на Уимблдоне

Express: Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона

Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press/Global Look Press

Теннисист Даниил Медведев встретился в полуфинальном матче Уимблдона с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В конце первого сета российский спортсмен, не согласившись с решением судьи на вышке, выругался матом и получил предупреждение, сообщили журналисты Express.

По данным издания, в концовке победного первого сета, когда счет был 5:3, Медведев побежал на укороченный удар и едва дотянулся до мяча.

Алькарас продолжил матч после удара первой ракетки России, однако судья Ева Асдераки-Мур не засчитала удар Медведева, объявив, что был двойной отскок.

Россиянин разозлился и ответил нецензурной бранью. После этого Асдераки-Мур, посовещавшись с супервайзером и другим судьей, заявила о нарушении правил россиянином и вынесла ему предупреждение.

Ранее Даниилу Медведеву удалось обыграть первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Они провели на теннисном корте четыре часа.

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