Медведев покрыл матом судью в матче с Алькарасом на Уимблдоне

Express: Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона

Теннисист Даниил Медведев встретился в полуфинальном матче Уимблдона с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В конце первого сета российский спортсмен, не согласившись с решением судьи на вышке, выругался матом и получил предупреждение, сообщили журналисты Express .

По данным издания, в концовке победного первого сета, когда счет был 5:3, Медведев побежал на укороченный удар и едва дотянулся до мяча.

Алькарас продолжил матч после удара первой ракетки России, однако судья Ева Асдераки-Мур не засчитала удар Медведева, объявив, что был двойной отскок.

Россиянин разозлился и ответил нецензурной бранью. После этого Асдераки-Мур, посовещавшись с супервайзером и другим судьей, заявила о нарушении правил россиянином и вынесла ему предупреждение.

Ранее Даниилу Медведеву удалось обыграть первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Они провели на теннисном корте четыре часа.