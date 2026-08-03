Теннисист Медведев занял шестую строчку в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Теперь она занимает шестую строчку в списке, который разместили на сайте организации.

Прибавить одну позицию в рейтинге Медведев смог благодаря турниру Уимблдон, в котором он дошел до третьего круга. Победу над российским спортсменом смог одержать немец Ян-Леннард Штруфф.

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5.

На пресс-конференции Медведев признался, что проиграл из-за неудачного поиска правильных решений на корте. Он объяснил, что не смог подавать мяч так, как хотел.

Кроме того, у него не вышло сыграть на тай-брейках. Россиянин добавил, что его противник оказался лучше в важных моментах.

Ранее итальянец Янник Синнер одержал победу в финале Уимблдона над немецким теннисистом Александром Зверевым. Игра закончилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 и продлилась 3 часа 46 минут.