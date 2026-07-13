Синнер в 11-й раз обыграл Зверева в финале Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер, первая ракетка мира, обыграл немца Александра Зверева в финале Уимблдона на травяных кортах Лондона. Встреча длилась 3 часа 46 минут и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Синнер, который был главным фаворитом турнира и стоял во главе стартового списка, активно выиграл 58 мячей и выполнил 15 подач навылет. Вместе с тем допустил две двойные и 25 невынужденных ошибок.

Зверев, победивший на «Ролан Гарросе» 2026 года и имевший второй номер посева, записал на свой счет 17 эйсов, две двойные и 45 невынужденных ошибок при 49 виннерсах. Это была 15-я встреча соперников, и итальянец упрочил личный счет до 11-4, выиграв у немца 10-й матч кряду.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл Яну-Леннарду Штруффу из Германии в третьем круге чемпионата.