Даниил Медведев проиграл 74-й ракетке мира и вылетел с Уимблдона

Россиянин выступал на турнире в Лондоне под восьмым номером, а Штруфф — под 74-м. В следующей стадии немец сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Томи Полом.

Медведев на пресс-конференции объяснил поражение неудачным поиском правильных решений на корте.

«Да, хотел лучше играть, но подавать так, как хотел, у меня не получилось. И не получилось сыграть на тай-брейках. Если не подаешь на сет, потом можешь его выиграть. Но Штруфф был лучше в важных моментах. Я разочарован», — сказал он.

Российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге Уимблдона проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.