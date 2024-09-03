Теннисист Даниил Медведев обыграл Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша и пробился в четвертьфинал турнира US Open — 2024. Они встретились в Нью-Йорке, матч закончился со счетом — 6:0, 6:1, 6:3.

Игру прерывали на несколько минут из-за сработавшей в здании пожарной тревогой. Спортсмены играли в Национальном теннисном центре.

В четвертьфинале состязания Медведев выйдет на корт против победителя встречи итальянского теннисиста Янника Синнера и американца Томми Пола.

Сейчас Медведев находится на пятой строчке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен стал первой ракеткой мира, он продержался на этой позиции 16 недель.

Ранее Даниил Медведев нецензурно выругался в полуфинале Уимблдона. В тот день он встретился с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В конце первого сета спортсмен не согласился с решением судьи и ярко выразил эмоции. За это теннисист получил предупреждение.