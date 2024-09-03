Матч Даниила Медведева на турнире в США прервали из-за пожарной тревоги

Встречу с участием российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США прервали из-за пожарной тревоги. Вместе с этим приостановили еще несколько матчей, позже все они продолжились.

Россиянин проводил встречу с представителем Португалии Нуну Боржесом (34-е место рейтинга ATP) в рамках четвертого круга US Open. ЧП не сбило Медведева с толку — он уверенно обыграл оппонента и вышел в четвертьфинал турнира, одержав победу со счетом 6:0, 6:1, 6:3. Матч продолжался один час и 48 минут. В ¼ финала Даниил Медведев встретится с победителем пары Янник Синнер — Томми Пол, уточнил «Чемпионат».

На завершившихся в Париже Олимпийских играх россиянин оступился на стадии 1/8 финала. Несмотря на вылет, Медведев останется лицом отечественного спорта, заявил губернатор Дмитрий Губерниев.