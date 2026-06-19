Телеведущая извинилась перед Месси за новость о смерти его отца

Аргентинская актриса и телеведущая Флоренсия Пенья извинилась перед семьей футболиста Лионеля Месси после публикации новости о смерти его отца Хорхе Месси. Об этом она написала в соцсети X .

После ошибочной публикации семья Месси заявила о тревоге из-за отсутствия чувствительности, уважения и деликатности журналистов к теме болезни Хорхе.

«В такие моменты мы просим проявить ответственность, осторожность и человечность. Здоровье человека и спокойствие его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственной медийной огласки», — сообщили они.

Газета La Opinion писала, что слезы форварда сборной Аргентины после первого гола в матче чемпионата мира против сборной Алжира могли быть связаны с состоянием отца. Бело-голубые победили в той игре со счетом 3:0.

Ранее ТАСС отметил, что отец восьмикратного обладателя «Золотого мяча» проходит лечение из-за проблем со здоровьем, но он находился в благоприятном состоянии.