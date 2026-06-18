Месси не смог сдержать слез в матче с Алжиром из-за болезни отца

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после первого гола в ворота Алжира из-за болезни отца. Об этом сообщила газета La Opinion .

По данным обозревателей, состояние 67-летнего Хорхе Месси ухудшилось на этой неделе. При этом диагноз отца футболиста не раскрывают.

В матче группового этапа чемпионата мира против Алжира Месси оформил хет-трик. После первого забитого мяча аргентинец не смог сдержать слез. Он признался, что его эмоции после гола были вызваны причиной, не связанной с футболом.

Благодаря результативной игре аргентинец повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира.