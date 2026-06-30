Тарасова предположила, что фигуристам из РФ дадут по одной квоте в каждом виде

Вероятно, российским фигуристам разрешат выступать на международных соревнованиях в каждой дисциплине только с одной квотой. Такое предположение высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с РИА «Новости» .

«Настолько постепенно они нас допускают, что я возмущена. Но надо начинать выступать. Должны были быть допущены во всех видах по три человека, а сейчас, скорее всего, будем начинать с одной квоты», — сказала она.

До этого Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/2027 в качестве нейтральных участников.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не намерена возвращаться к тренерской деятельности. Она отметила, что отработала в сфере фигурного катания 60 лет и теперь находится на заслуженном отдыхе.