Тарделли назвал неуважением слова Инфантино о сборной Италии

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии по футболу Марко Тарделли осудил президента ФИФА Джанни Инфантино за неуважительные слова о команде его страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журналиста Николо Скира.

Италия не прошла квалификацию на чемпионат мира, который проходит в США, Мексике и Канаде. Инфантино в шутку заявил, что федерация может расширить число участников турнира, чтобы дать возможность итальянцам принять в нем участие.

«Он не имеет права говорить такие вещи, особенно в качестве президента ФИФА», — отметил Тарделли, добавив, что это неуважение по отношению к его стране.

Ранее на чемпионате сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии в Гвадалахаре со счетом 2:1. США разгромили Парагвай в Инглвуде со счетом 4:1.