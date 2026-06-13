Сборная США по футболу побила свой рекорд на ЧМ спустя 96 лет

Сборная США обыграла команду Парагвая и побила свой рекорд по голам в матче ЧМ

Футболисты сборной США победили команду Парагвая в первом туре групповой стадии чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Инглвуде и завершилась со счетом 4:1.

Американская сборная установила рекорд по забитым мячам в одном матче на мировых первенствах. На турнире 1930 года США разгромили команды Парагвая и Бельгии со счетом 3:0.

В составе победителей дубль на счету Фоларина Балогана, а также забил Джованни Рейна.

Хавбек парагвайцев Дамьян Бобадилья стал автором первого гола в свои ворота на чемпионате мира 2026 года. В ворота сборной США мяч отправил Маурисио.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году проходит в США, Канаде и Мексики. Всего в турнире играют 48 сборных, это самое большое число команд в истории.

В матче открытия сборная Мексики одержала победу над ЮАР со счетом 2:0. Игра завершилась с тремя удалениями.