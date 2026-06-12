Футболисты сборной Южной Кореи обыграли Чехию в матче чемпионата мира

Сборная Южной Кореи обыграла Чехию в 1-м туре ЧМ по футболу

Сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии во встрече первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы А прошла в Гвадалахаре и завершилась со счетом 2:1.

В составе южнокорейской сборной забитыми мячами отличились Хван Ин Бом и О Хен Гю, у чехов гол на счету Ладислава Крейчи.

В следующей игре сборная Южной Кореи 19 июня сыграет с Мексикой, а Чехия днем ранее, 18 июня, встретится с ЮАР.

Чемпионат мира проходит на территории США, Мексики и Канады. Всего в турнире принимают участие 48 сборных — такое число команд на мировом первенстве впервые в истории. Турнир продлится до 19 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины.

Днем ранее сборная Мексики победила команду ЮАР в матче открытия турнира со счетом 2:0. Встреча завершилась с тремя удалениями. На трибунах во время игры заметили российский флаг.