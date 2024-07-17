Тарасова раскритиковала российские телеканалы за отказ от трансляции Олимпиады

Отказ российских телеканалов транслировать Олимпиаду 2024 года стал неправильным решением. Такое мнение выразила заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, ее процитировало Sport24 .

Она заметила, что теперь придется искать другие источники трансляции. Тарасова заверила, что обязательно будет следить за ходом Олимпийских игр.

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?» — высказалась она.

Сайт KP.RU провел опрос, согласно которому большинство россиян отказались смотреть Олимпийские игры 2024 года. Около 87% жителей страны не будут наблюдать за Играми в Париже.

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе назвала убогим зрелищем Олимпиаду 2024 года. Она призналась, что рада решению России отказаться от трансляции соревнований. Сама Вяльбе также заметила, что не будет следить за ходом Игр.