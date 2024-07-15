Вяльбе назвала Олимпиаду в Париже убогим зрелищем

Вяльбе: очень рада, что Олимпийские игры — 2024 не покажут в России

Фото: РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила РИА «Новости», что очень рада решению отказаться от трансляции в России летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Она отметила, что не будет следить за ходом соревнований.

«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже! Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада», — сказала Вяльбе.

Президент ФЛГР отметила, что не осуждает никого из тех спортсменов, кто будет выступать в Париже в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что руководители российских федеральных телеканалов приняли решение отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Телеканал «Матч ТВ» планировал транслировать спортивные дисциплины с российскими спортсменами, но после того, как тхэквондистам отказали участвовать в Играх, этот вопрос закрыли.

Измена или способ разнообразить интимную жизнь? Что такое секстинг

Шэрон Стоун захейтили в Сети за фото в нижнем белье

Особо важная мишень. Кто стрелял в американских лидеров

Чемпион-школьник. В чем феномен самой молодой звезды Евро-2024 Ламина Ямаля

Демократия только для демократов, остальным — винтовка

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте