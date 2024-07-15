KP.RU: большинство россиян заявили, что не будут смотреть Олимпиаду в Париже
Большая часть россиян, а именно 87%, не собираются смотреть Олимпиаду в Париже. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.
При этом российские телеканалы в первый раз за 40 лет отказались от показа Олимпиады. Несмотря на это, трансляции можно будет найти в Сети.
Однако смотреть Игры собираются лишь 4% опрошенных. Еще 7% — заявили, что включат лишь в случае рекорда или какого-то скандала.
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