«Так 39-летние обычно не играют». Генменеджер «Вашингтона» оценил игру Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» следовало бы строить команду вокруг российского нападающего Александра Овечкина, заявил генеральный менеджер клуба Крис Патрик. По словам специалиста, спортсмен в свои 39 лет показывает невероятные результаты, сообщило издание The Athletic .

«Нужно было создать вокруг него поддержку, которая позволит ему находиться в лучшей позиции для гола. В конце концов, ему 39 лет, а он играет так, как 39-летние обычно не играют. Мы должны были это учитывать и строить команду вокруг него», — сказал Патрик.

В ночь на 19 марта «Вашингтон» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1. Александр Овечкин не смог забить гол, но его вклад в успех команды не остался незамеченным: он сделал голевую передачу.

В игре против «Сан-Хосе Шаркс», которая состоялась в ночь на 16 марта, «столичные» одержали победу со счетом 5:1. В этом матче Овечкин сумел отличиться забитым голом.

Российский хоккеист, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Это означает, что он отстает от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки, канадца, на семь голов. Чтобы побить рекорд, Овечкину нужно забить еще восемь голов.

Ранее НХЛ обновила прогноз даты, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. До этого предполагалось, что 39-летний спортсмен превзойдет рекорд Гретцки в игре с «Питтсбургом», которая состоится 18 апреля.