Майк Тайсон проиграл Джейку Полу

Легендарный американский боксер Майк Тайсон проиграл бой с блогером и актером Джейком Полом. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Судьи единогласно присудили победу Полу после восьми раундов. Поединок прошел в Арлингтоне со счетом 79-73. Эта победа стала для блогера и боксера Пола одиннадцатой. За свою профессиональную карьеру он потерпел одно поражение.

Для Тайсона проигрыш стал седьмым по счету. За карьеру он выиграл 50 боев, в44 из которых были нокауты.

На поединок Пол прибыл эффектно — на бутафорской зеленой машине. Поклонники бокса ждали бой с нетерпением и гадали, кто в итоге одержит победу. Чемпионка Европы, мастер спорта по тайскому боксу и рефери Виктория Кувикина рассказала, что у Тайсона было преимущество из-за богатого опыта.