Пол эффектно выехал на бой с Тайсоном на зеленом автомобиле

Американский боксер и актер Джейк Пол вместе с братом Логаном подъехал к рингу на бутафорской зеленой машине. Об этом сообщил «Чемпионат» .

«Братья появились эффектно», — отметило издание.

Оно добавило, что выход Пола на бой с легендарным 58-летним бойцом Майком Тайсоном выглядел красиво. Поединок тяжеловесов проходит в Арлингтоне в рамках большого вечера профессионального бокса.

Ранее боксер, чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев рассказал 360.ru, что Тайсон находится сейчас в прекрасной форме. Он предположил, что Пол выходит на ринг только ради хайпа, в то время как у его соперника есть настоящая мотивация.

Последний бой Тайсона состоялся в июне 2005 года. Тогда он досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. За свою карьеру легендарный боксер одержал 50 побед и шесть поражений.