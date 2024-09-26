Сын Хуана Антонио Самаранча обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии

Хуан Антонио Самаранч — младший, сын многолетнего руководителя Международного Олимпийского комитета, обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство France Presse .

Самаранч-младший заявил, что Россия в 2022 году нарушила олимпийское перемирие. Когда причины для отстранения исчезнут, подчеркнул он, МОК придется «усердно поработать, чтобы вернуть» страну.

Ранее стало известно, что Самаранч стал одним из семи кандидатов на пост президента МОК. Выборы пройдут в марте 2025 года. Действующий глава организации — Томас Бах — отказался выдвигаться на новый срок и выразил надежду, что его решение пойдет на пользу движению.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что идеальным для России президентом МОК станет человек, который будет самостоятельной фигурой и вернет движение к традиционным стандартам.