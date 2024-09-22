Дегтярев назвал идеального кандидата на пост главы МОК для России

Олимпийское движение вернется к традиционным стандартам, если главой МОК назначат человека, способного самостоятельно принимать решения. Такое заявление сделал министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью ТАСС .

«Поэтому лучший для нас кандидат на пост главы МОК, прежде всего, должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам», — заключил Дегтярев.

Только в таком случае движение вернется к тем стандартам, когда спортсмены соревнуются вне политики, а спорт объединяет народы, а не разъединяет. Нынешние кандидаты на пост главы Международного олимпийского комитета — из разных стран и «спортивных семей».

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что не будет баллотироваться на новый срок. Он выразил надежду, что его решение пойдет на пользу олимпийскому движению в мире. Во время своего выступления президент организации не мог сдержать слез.

Баха избрали президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, затем — в 2021-м — на четырехлетний. За время его работы российский спорт несколько раз подвергался санкциям.

Ранее МОК назвал имена семерых кандидатов на пост президента. Выборы пройдут в марте 2025 года.