Сын главного тренера «Химок» Романа Семернинова скончался в 14 лет

В возрасте 14 лет ушел из жизни сын главного тренера баскетбольного клуба «Химки» Романа Семернинова. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В клубе выразили глубокие соболезнования тренеру, его супруге и всем близким.

«Сейчас вся наша баскетбольная семья стоит плечом к плечу вместе с вами. Мы не можем забрать вашу боль, но мы рядом и разделяем ваше горе. Сейчас наша главная задача — быть для вас опорой», — сказано в заявлении.

Клуб попрощался с мальчиком словами «светлая и вечная память». Дата и причина смерти не уточняются.

В середине августа скончался победитель первого чемпионата мира по боксу Руфат Рискиев. Спортсмена не стало после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.

За месяц до этого ушел из жизни бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Владислав Дуюн. Чемпиона не стало в 49 лет.