Умер победитель первого чемпионата мира по боксу Руфат Рискиев

Победитель первого чемпионата мира по боксу и серебряный призер Олимпийских игр Руфат Рискиев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.

В организации уточнили, что он умер после продолжительной болезни.

«От имени Федерации бокса и боксерского сообщества выражаем соболезнования родным и близким. Да упокоится душа с миром», — заявили в федерации.

Рискиев также был четырехкратным чемпионом СССР, выступал в весовой категории до 75 килограммов.

Спортсмен выиграл золотую медаль на первом в истории чемпионате мира, который состоялся в Гаване в 1974 году. На Олимпиаде-1976 в Монреале занял второе место.