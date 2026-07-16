Умер бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Владислав Дуюн

Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива», а также ряда других российских команд Владислав Дуюн ушел из жизни в возрасте 49 лет. Как сообщил «Матч ТВ» брат спортсмена, причиной смерти стала продолжительная болезнь, с которой футболист боролся около полутора лет.

Владислав Дуюн был полузащитником и в 19 лет стал чемпионом России в составе московского «Спартака». Помимо «Спартака», он играл за «Локомотив», «Торпедо», «Ростов» и «Кубань», написала Neva.Today.

Спортсмен был отцом троих детей, которым сейчас 14, 16 и 18 лет, и воспитывал их один.