Организаторы ЧМ-2026 отозвали у Ирана квоту на билеты для болельщиков

Иранских болельщиков лишили квоты на посещение чемпионата мира по футболу за два дня до начала матчей. Об этом сообщил ТАСС .

Сборная страны участвует в турнире в одном квартете с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Изначально планировалось, что игры пройдут в США, но часть делегации Ирана, в том числе члены тренерского штаба, не смогли получить американские визы. Тогда базу сборной перенесли в Мексику.

Как заявили в Федерации футбола Ирана, болельщики уже оформили поездку, положившись на официально объявленную процедуру, а теперь они не смогут посетить матчи своей сборной.

Ранее иранская сторона уже высказывала опасения в связи с участием в чемпионате. Федерация футбола Исламской Республики просила принимающие страны дать гарантии получения виз, обеспечения безопасности и демонстрации национального флага.