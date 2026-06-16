Суд Амстердама отклонил все ходатайства футболиста Квинси Промеса

Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайства защиты бывшего полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

По ее словам, адвокаты Промеса подавали ходатайства о назначении допроса сотрудников правоохранительных органов и проведении экспертизы обнаруженных в телефоне одного из фигурантов скриншотов. Все они завершились отказом.

«Суд принял к сведению предложение назначить подготовку психолого-психиатрического заключения, однако не будет назначать такую экспертизу», — добавила Зейлстра.

Адвокат спортсмена заявлял, что у Промеса присутствуют«серьезные личностные нарушения», а экспертиза должна выяснить, повлияло ли задержание в Дубае на психическое состояние.

В деле Промеса два эпизода. По первому футболиста признали виновным в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Второе дело касается его участия в перевозке 1,5 тонны кокаина через порт Антверпена.