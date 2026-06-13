Захотел в психушку? Вскрылись странные детали в деле легенды «Спартака» Промеса

Бывшему нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу потребовалось срочное обследование у психиатра. Об этом во время судебного заседания в Амстердаме заявил официальный представитель спортсмена, юриста процитировало издание NieuwsNL .

Защитник 34-летнего футболиста официально обратился к органам правосудия с требованием привлечь к делу профильных медицинских специалистов. По версии юриста, душевное здоровье его клиента серьезно пошатнулось во время содержания под стражей в ОАЭ.

Перед отправкой на родину местные силовики на протяжении нескольких суток допрашивали игрока, насильно удерживая на его голове плотный мешок.

Теперь у Промеса, по словам юриста, «серьезные проблемы с личностью». Предполагается, что уже 30 июня экс-футболист даст показания полиции. Его допросят по делу о вооруженном нападении.

При этом адвокат отказался сообщать журналистам, планирует ли форвард сотрудничать со следствием по второму, связанному с запрещенными веществами делу.

Уголовное преследование голландского спортсмена Квинси Промеса включает два крупных эпизода. Летом 2023 года суд заочно приговорил нападающего к полутора годам лишения свободы. Его признали виновным в нанесении ножевых ранений собственному двоюродному брату во время семейного праздника.

В начале 2024 года футболист получил еще, уже реальный срок — шесть лет заключения. По версии следствия, Промес помогал перевести гигантскую партию кокаина весом более 1,35 тонны через порт Антверпена.

Обжаловать вынесенные вердикты решили как представители спортсмена, так и государственная прокуратура, которая посчитала назначенное наказание слишком мягким. Из-за этого оба дела были объединили для повторного рассмотрения в суде высшей инстанции.