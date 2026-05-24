Стало известно, где Дзюба продолжит карьеру

Российский футболист Артем Дзюба войдет в состав игроков московского клуба «Родина». Об этом сообщило издание «Сила Спорта».

Нападающий начнет выступать за «Родину» в следующем сезоне. Этот клуб одержал победу на первенстве Первой лиги и прошел в Российскую премьер-лигу.

С 2024 года Дзюба играл за тольяттинский «Акрон», провел 54 матча и забил 18 голов. Однако накануне стало известно, что футболист покинет клуб на правах свободного агента.

«Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты», — отметил учредитель «Акрона» Павел Морозов.

Ранее стало известно, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Кержакова.