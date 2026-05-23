Дзюба объявил, что покинет «Акрон» по окончании сезона 2026/27

Дзюба уточнил, что покинет клуб по окончании сезона 2026/27. Он выступал в качества нападающего. В клуб Дзюба перешел в 2024 году. За это время форвард провел 52 матча, забив 18 мячей и сделав 12 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона».

Его команда в субботу, 23 мая, уступила «Ротору» в ответном стыковом матче, но все-равно осталась в Российской премьер-лиге по сумме двух встреч — 0:1 и 2:0. Дзюба не должен был в них играть из-за восстановления после травмы. Но футболист решил помочь команде остаться в РПЛ, поэтому взял на себя риски по здоровью.

До этого владелец клуба Павел Морозов сообщил ТАСС, что Дзюба покидает «Акрон». По его словам, это не было неожиданностью, так как они изначально об этом договорились. Он также поблагодарил футболиста за проведенные два года.

