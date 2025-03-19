Дзюба вновь обошел Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу стал Артем Дзюба, забив свой 31-й гол в составе сборной в прошедшем в среду, 19 марта, товарищеском матче против сборной Гренады. Таким образом нападающий побил рекорд Александра Кержакова, который сумел забить 30 голов в 92 играх за российскую национальную команду.

Матч с Гренадой, на который Дзюба вышел в статусе капитана, стал для нападающего уже 56-м в составе национальной команды, и в то же время первым с 2021 года.

Как рассказал главный тренер сборной Валерий Карпин, что в сборную не вызывают игроков старше 30 лет. Однако, по словам тренера, Дзюба своей игрой в последних матчах заслужил такое исключение.

Чуть ранее Дзюба получил титул лучшего бомбардира в истории отечественного футбола, забив 234-й мяч в своей карьере, выступая за «Акрон» против самарских «Крыльев Советов». Этим мячом Дзюба также отодвинул на второе место Кержакова.