Стали известны все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Определились все футбольные сборные, которые сыграют в 1/8 финала чемпионата мира. Турнир в 2026 году проходит на территории США, Мексики и Канады.

Последним участником стала сборная Колумбии, которая обыграла в 1/16 финала команду Ганы со счетом 1:0. На стадии 1/8 финала южноамериканская команда встретится со Швейцарией, матч состоится 7 июля в Ванкувере.

В других парах 1/8 финала сыграют Канада — Марокко, Бразилия — Норвегия, Парагвай — Франция, Мексика — Англия, США — Бельгия, Португалия — Испания и Аргентина — Египет.

В чемпионате мира впервые в истории приняли участие 48 команд, плей-офф стартовал со стадии 1/16 финала, а не 1/8. Финальный пройдет 19 июля, действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Ранее Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии после поражения от Парагвая.