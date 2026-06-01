«Спасибо за лайки». Симоньян высмеяла претензии украинской теннисистки к Шнайдер

Украинская теннисистка Александра Олейникова потребовала наказать россиянку Диану Шнайдер за лайки под постами главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян в соцсетях. Медиаменеджер в своем телеграм-канале поблагодарила спортсменку за поддержку и поздравила с победой.

Симоньян опубликовала видео с пресс-конференции на Открытом чемпионате Франции по теннису. Олейникова показала журналистам скриншот публикации, которую лайкнула Шнайдер, и потребовала ввести против соперницы санкции за поддержку российских деятелей.

«Затем был матч, в котором Диана вынесла Олейникову в двух сетах в одну калитку. Диана, спасибо за лайки. Я Вас тоже», — заявила главред RT.

Шнайдер, обыграв Олейникову, вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос» и заняла 23-е место мирового рейтинга. Ее сопернице досталась 65-я строчка.

Турнир стартовал 24 мая в Париже. Теннисистка Мирра Андреева также одержала победу в третьем круге и вышла в четвертый.