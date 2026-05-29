Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый Открытого чемпионата Франции

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом сообщил «Матч ТВ» .

Спортсменка из Подмосковья одержала победу в третьем круге над чешской теннисисткой Марией Боузковой со счетом 6:4, 6:2. Матч продлился час 35 минут.

Следующей соперницей в четвертьфинала станет Каролина Мухова из Чехии или Джил Тайхманн из Швейцарии.

Мирре Андреевой 19 лет. Она стала самой молодой теннисисткой, которая три сезона выходила в 1/16 финала «Ролан Гаррос» с тех пор, как это сделала Мартина Хингис в девяностые.

Ранее российская спортсменка выиграла турнир категории WTA 500 в Австралии. В финале она одолела канадку Викторию Мбоко со счетом 6:3, 6:1. Победа в турнире подняла Андрееву на седьмую строчку в рейтинге WTA.